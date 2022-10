"Vogliamo fare la miglior partita possibile, non soltanto per il Plzen, ma anche per la Repubblica Ceca in generale". E' il messaggio inviato in conferenza stampa da Ludek Pernica, difensore del Viktoria, alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter.

La gara di domani attirerà l'attenzione anche del Barcellona e dei suoi tifosi, speranzosi di assistere a un'impresa dei cechi contro i nerazzurri.

"Ho sentito queste cose, ma noi giocheremo per noi stessi. Sono a San Siro per la prima volta, è uno stadio bellissimo. Domani vogliamo osare di più dall'inizio della partita e segnare un gol".