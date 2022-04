Igor Tudor, dopo la vittoria per 1-0 del suo Verona sul Genoa, ha parlato anche dell'Inter in vista della prossima sfida di campionato in programma sabato pomeriggio a San Siro tra nerazzurri e gialloblù.

"Mi aspetto un'Inter super motivata - le sue parole a DAZN -. Con la vittoria di ieri è tornata nella lotta scudetto. Sarà una bella partita noi non abbiamo nulla da perdere, loro devono vincere e noi andremo là per fare la nostra partita".