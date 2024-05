"Non siamo più abitauti a non giocarci una partita che non sia per la vita, mi trovo in una situazione strana". È questo il primo pensiero di Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona, ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro l'Inter, valido per l'ultima giornata di campionato: "L'anno scorso ci siamo giocati tutto in 40 partite, ora c'è molta soddisfazione e felicità nel vedere la gente felice: fa parte del nostro lavoro vivere queste emozioni. C'è soddisfazione per l'obiettivo raggiunto, penso che oggi sia giusto vivere questa partita con felicità".