Marin Sverko mastica amaro per l'epilogo della gara di ieri, a San Siro, dove il Venezia è uscito sconfitto per 1-0 dall'Inter. Il gol segnato dal croato all'ultimo secondo, convalidato in campo e poi cancellato dal VAR, ha aumentato il rammarico dopo una partita che i lagunari, anche complice i tanti errori sotto porta dei nerazzurri, hanno tenuto in piedi fino al triplice fischio: "Bella partita, non il risultato che avremmo meritato. Grazie ai nostri incredibili fan per averci sempre sostenuto. Continueremo a lottare per voi!", ha scritto Sverko su Instagram.