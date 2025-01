Jay Idzes, difensore del Venezia, è il calciatore dei padroni di casa scelto per commentare la partita contro l'Inter assieme ai giornalisti presenti nella sala conferenze, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it.

Idzes hai una grande leadership. Che cosa portate di positivo?

"Abbiamo giocato una buona gara. Per noi è un momento un po’ difficile ma abbiamo giocato bene oggi. Dobbiamo migliorare lavorando. I prossimi impegni sono molto importanti".

Pensi di aver raggiunto un livello alto?

"Posso giocare in tutti i ruoli della difesa. Abbiamo qualche defezione dietro, mi adatto. Quello di cui necessita la squadra, io lo faccio. È tutta una questione di squadra".

Lautaro è l’attaccante più forte che hai incontrato?

“Tutte le squadre in Serie A hanno giocatori molto forti, ogni settimana devo affrontare giocatori fortissimi ed è per me una sfida. Oggi ho dovuto affrontare giocatori come Lautaro, Taremi, Thuram, Arnautovic. È bello confrontarmi con giocatori così, cerco di godermi la cosa dando il massimo”.

Riccardo Despali