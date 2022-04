Sono poker inflitto ieri dall'Udinese ai danni della Fiorentina, un successo che carica anche in vista delle altre sfide in programma, tra cui l'Inter come spiega il centrocampista friulano Walace ha commentato così a DAZN: "Una bella vittoria, era da tanti anni che non si vinceva contro la Fiorentina. È stato un bel pomeriggio e sono felice per il gol e per la squadra. Abbiamo fatto un'ottima partita contro una grande squadra. Voglio dedicare il gol a mio figlio che nascerà tra qualche mese, pensiamo a partita dopo partita. Domenica abbiamo un'altra partita molto difficile, ora pensiamo a recuperare e poi all'Inter".