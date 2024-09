Non è chiaramente soddisfatto Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, dopo la brutta sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Roma. Il tecnico serbo commenta così quanto visto ieri sera: "Non mi piace perdere, ma dobbiamo essere chiari e rimanere realisti. Abbiamo giocato contro una grande squadra che è stata molto aggressiva, abbiamo concesso un gol facile, dal mio punto di vista abbiamo perso troppi duelli nel primo tempo e non abbiamo tenuto palla. Abbiamo perso una palla semplice anche nel secondo tempo e così è nato il secondo gol. Lì la partita è praticamente finita”.

I friulani sono attesi da una settimana piena, tra Coppa Italia contro la Salernitana e campionato: "Mercoledì è una partita molto importante, giochiamo in casa e vogliamo passare il turno. Poi sarà il turno di un top team come l’Inter. È una serie di partite piuttosto interessante”.