Niente sfida dell'ex sabato pomeriggio per Alexis Sanchez, che dovrà accontentarsi di guardare Udinese-Inter dalla tribuna per l'infortunio che ne sta posticipando il secondo esordio in bianconero. Un forfait pesante che Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dei friulani, ha commentato così a Chiamarsibomber.com: "Il Niño avrà sicuramente bisogno ancora di un po' di tempo. Dispiace che non possa giocare ma l'ho visto molto carico e motivato, anche parlandoci prima che firmasse. Lui è molto contento e quando rientrerà darà il massimo. Lo vedo molto motivato".

In campo, a meno di sorprese clamorose, ci sarà, invece, quel Lautaro Martinez che andrà a caccia del suo primo gol stagionale di fronte alla sua vittima preferita in Serie A: "Noi sappiamo che è un giocatore fortissimo, oltre che un uomo spogliatoio: mi piace la sua attitudine ed il suo carattere. Noi sicuramente vogliamo fare bene".