Gongola Eyup Saka, allenatore del Trabzonspor U19, dopo che la sua squadra ha ottenuto la qualificazione alle Final Four di Youth League a spese dell'Inter. Parlando in conferenza stampa dopo la partita, il tecnico dei blugranata ringrazia i suoi ragazzi: "Hanno risposto correttamente e positivamente, grazie mille. Credo che abbiamo ottenuto una vittoria che penso meritassimo. Mi congratulo molto con tutti i miei giocatori, buon lavoro". Saka rivela anche di aver previsto che il ruolo di protagonista lo avrebbe avuto il match winner, Ekrem Terzi che è partito dalla panchina: "Era un po' demoralizzato, ma gli ho detto: 'Sarai l'eroe della partita. Dobbiamo agire pensando all'intera partita. Gli ho detto cosa dovevamo fare, cosa avremmo fatto, e lui ha dato una risposta molto corretta. Il fatto che abbia segnato il goal mi ha reso molto felice".

Convinzione espressa anche nei confronti del portiere Erol Colak in occasione del calcio di rigore: "Abbiamo tre portieri molto importanti. Vedo anche il potenziale di Erol. Due dei nostri estremi erano infortunati e non potevano essere qui con noi oggi, ma la presenza di Erol è stata più che sufficiente per loro. Ci siamo fidati molto di lui e oggi ha rispecchiato molto bene la nostra fiducia in lui e nel suo potenziale in campo. Avevo la sensazione che Erol avrebbe parato il rigore. Non ho avuto alcuna esitazione". Infine, Saka manda anche un appello al pubblico in vista delle Final Four: "Sono stati fantastici, ci hanno fornito un supporto incredibile. Sapevamo già prima quanto i nostri tifosi sostenessero il Trabzonspor e quanto sostenessero anche noi. Ma il fatto che abbiano dato questo supporto ad una squadra di 19enni ci ha reso incredibilmente felici, incredibilmente forti. Mi congratulo con ognuno di loro. Il Trabzonspor sarà sempre molto forte con loro, non dovrebbero mai lasciarci soli".