Raggiunto da SportMediaset dopo il ko di San Siro, Nikola Vlasic analizza così la sconfitta del Torino contro l'Inter: "Abbiamo difeso bene con un uomo in meno contro una squadra forte come l'Inter. Abbiamo preso tre gol perché loro hanno tanta qualità, ma abbiamo fatto una buona prestazione con dieci giocatori".

"Dopo il rosso era difficile, ma dopo il 2-0 abbiamo fatto gol subito - ricorda il serbo -. Dopo il terzo gol loro è stato più difficile perché l'Inter ha continuato ad attaccare e a creare occasioni. Abbiamo perso ma per la nostra squadra è stata una buona partita, ci dà fiducia. Per me l'Inter è una delle migliori squadre nel mondo, abbiamo visto tutti come hanno giocato contro il Manchester City. Noi abbiamo giocato contro di loro con un uomo in meno e abbiamo preso 3-2, è una buona prestazione. Obiettivo? Noi guardiamo in alto, questa è la settima giornata e non dobbiamo parlare adesso. Dobbiamo giocare, migliorare".