Al termine della sfida contro l'Inter, il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto il bilancio consuntivo della stagione dei granata con i cronisti presenti: "Abbiamo fatto tre punti in più rispetto all'anno scorso che non è male. Peccato per oggi perché abbiamo fatto una buona partita ma potevamo fare anche meglio, però direi che è una buona stagione. Ivan Juric resta? Sicuramente sì.

Questa è stata una buona stagione in cui abbiamo fatto tre punti in più e abbiamo fatto vedere un buon gioco con dei giovani che sono cresciuti e tante buone cose. Direi che sono soddisfatto anche se potevamo sperare di fare oggi quel colpo di reni e non l'abbiamo fatto, peccato".