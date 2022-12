"Chi ha più da perdere tra Inter e Napoli? Non lo so, loro hanno grandi giocatori, giocano in casa e hanno fatto bene nelle amichevoli. Tutte e due si giocano tanto, è importante per entrambe. Non è decisiva, ma ci saranno in palio punti importanti". Lo ha detto Giovanni Simeone, attaccante degli azzurri, parlando a Sportmediaset a quattro giorni dal big match di San Siro.