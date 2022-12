"Forse fa bene perdere, possiamo e dobbiamo migliorare qualche atteggiamento". Lo ha detto Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo , parlando ai giornalisti di Canalesassuolo.it , a margine della sconfitta subita in amichevole contro l'Empoli . Nel penultimo test verso la ripresa della stagione dei neroverdi, giovedì prossimo impegnati contro l'Inter: "Per me in questo momento l’Empoli vale l’Inter, questo dobbiamo capire prima di riprendere il campionato. - ha spiegato Dionisi -. Poi è ovvio che l’Inter abbia più qualità individuale e sarà più difficile giocarci contro.

Però per certi aspetti per noi è più facile giocare contro l’Inter, accettare di dover difendere contro l’Inter. Sarà un test importante, impegnativo. Ora i giocatori staccheranno per due giorni. Non vedo l’ora di ricominciare e riprendere un cammino che non è finito come volevamo".