Chiuso il 2022 con una sconfitta interna contro l'Inter Women, il tecnico del Pomigliano Carlo Sanchez parla ai canali ufficiali del club campano per analizzare il ko con le ragazze di Rita Guarino : "Ho fatto i complimenti alle ragazze, che hanno giocato una gara importantissima. E' normale che le partite le vincano le giocatrici con la loro qualità e l'Inter ha dimostrato che in quanto a qualità ha qualcosa in più. Però le nostre ragazze hanno fatto una grandissima prestazione.

Ho un dubbio su un fuorigioco ma non possiamo appellarci a quella dinamica. C'è rammarico per questa sconfitta un po' immeritata per quanto si è visto, ma da qui partirà il nostro percorso che ci vedrà in prima fascia a gennaio".