Massimo Ferrero ha tentato il blitz per assistere ala partita Monza-Sampdoria, provando ad ottenere il pass per entrare all'U-Power Stadium tra lo sconcerto dei dirigenti brianzoli. Non ci è riuscito anche per l'intervento del CdA, ma sicuramente ci riproverà in occasione del match contro l'Inter. Ovviamente dovrebbe essere dotato di un biglietto acquistato o in omaggio, anche se quest'ultima ipotesi pare decisamente da scartare.

"Puro disturbo" viene definito da La Repubblica che poi sottolinea come l'ex presidente e socio di maggioranza del club doriano vada quotidianamente in pressing per ottenere dei compensi relativi al 2021 in qualità di presidente, un'insistenza che lascia "allibiti" visto come Ferrero si comporta nei confronti di un club sull'orlo del baratro, sempre assente alle sei assemblee andate deserte dove si doveva parlare di ricapitalizzazione. Rimane la sensazione che sia un modo per prendere tempo in ogni modo, un modus operandi che però non aiuta la società alle prese con una situazione al limite della disperazione.