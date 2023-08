Gerhard Struber, tecnico del Salisburgo, ha inquadrato così il test di lusso contro l'Inter che per la sua squadra si inserisce in mezzo agli impegni di campionato, cominciato con due vittorie in altrettante partite: "E' solo un'amichevole, ma affrontiamo avversari di altissimo livello che ci metteranno sicuramente alla prova - ha detto ai canali ufficiali del club austriaco -. È davvero una buona opportunità per me di vedere come i miei giocatori se la cavano a un livello così alto. Useremo il maggior numero possibile dei nostri ragazzi".