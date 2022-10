Davide Nicola , allenatore della Salernitana, è realista ma soddisfatto della prestazione a fine partita ai microfoni di DAZN : "Della prestazione sono soddisfatto, dovevamo trovare nuove soluzioni avendo perso maggiore e Radovanovic, mi è piaciuta la capacità di tenere il campo, interpretare alcune situazioni, abbiamo fatto meglio della partita precedente in cui avevamo vinto, ma oggi avevamo di fronte un avversario diverso, qualitativo, era importante mettere in campo una prestazione del genere, organizzata difensivamente senza rinunciare a ripartire. Lo abbiamo fatto, un solo appunto sul secondo gol quando abbiamo attardato i posizionamenti, abbiamo letto in ritardo l'attacco della profondoità di Barella e questo ci ha penalizzato. Recuperare 2 gol era difficile a quel punto. Abbiamo creato i presupposti per far male all'Inter, potevamo pareggiare nel primo tempo, abbiamo fatto molto bene alcune ripartenze ma non abbiamo concretizzato. Rispetto alla precedente penso sia un passo avanti, dobbiamo continuare a lavorare, in un altro momento al top dell'organico si può essere competitivi anche contro avversari del genere.

Non cerchiamo colpevoli, cerchiamo dove possiamo migliorare, rimediare a un errore che può accadere in una partita, ragioniamo da squadra per poter rimediare a posizionamenti errati e quant'altro. Lo faremo anche questa settimana, siamo critici e vogliamo migliorare non distruggere. La partita di oggi è stata un bel banco di prova, per molti era la prima in un contesto del genere, va riconosciuta la forza dell'Inter ma anche lo spirito messo in campo dalla Salernitana. Possiamo e vogliamo fare di meglio, non ci si può mai accontentare.

Come gruppo di lavoro valutiamo cosa richiesto alla squadra, le strategie di squadra, se sono stati fatti passi necessari a fare risultato. Di questo oggi sono soddisfatto, non posso negarlo. Possiamo fare meglio in alcune situazioni ma non mi preoccupa, col lavoro ci arriveremo. Credo in ogni mio giocatore e ognuno può essere determinante in una partita. Mi spiace per Lovato perso proprio prima della partita ma spero di recuperarne diversi tra squalificati e infortunati, spero di averli tutti a disposizione, si alza la competizione e la possibilità di scelta".