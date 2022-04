Nicolò Zaniolo salterà il match contro la sua ex squadra, l'Inter, per il giallo subito che gli costerà la squalifica. Il centrocampista della Roma è stato poi sostituito nel finale per via di un infortunio che comunque non dovrebbe costargli un lungo stop. Lo stesso azzurro sui social ha confermato l'assoluta non gravità dell'infortunio: "Piccola storta, assolutamente nulla di grave! Bellissima partita oggi", ha concluso Zaniolo.