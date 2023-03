Mi è piaciuta soprattutto la reazione che ho visto negli spogliatoi: c'era una squadra arrabbiata per non essere riuscita a vincere. Questo mi fa ben sperare, anche perché davanti avevamo un avversario molto forte, dove c'era anche Nikola Iliev, che aveva deciso la scorsa finale Scudetto. Un avversario che si giocava quasi il tutto per tutto per riprendere la corsa in zona play off. Questa è una squadra costruita per essere protagonista e per provare a vincere lo Scudetto. Alla fine il risultato è giusto".