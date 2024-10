Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato a DAZN: "Penso che abbiamo iniziato in modo timoroso, non mi sono piaciuti i primi 15'. Il gol dell'Inter è un incidente, in alcuni tratti abbiamo giocato molto bene tecnicamente, regalando il gol. Dobbiamo alzare il livello di qualità negli ultimi metri ed essere pericolosi. Abbiamo limitato l'Inter quasi in tutto, facendo una gara molto seria. Un peccato. Dybala? Ci deve lavorare tanto nella fase difensiva. Ci sono momenti in cui si deve scambiare con i compagni. Alcuni giocatori come Kone fanno fatica a interpretare certe situazioni. L'applicazione di tutta la squadra è allucinante; conoscendo meglio il campionato e il modo di giocare si corre di meno".

Sull'ambiente Juric ha detto: "L'unico modo per ricompattarlo sono i risultati. Mi dispiace per stasera, il pubblico era contento per alcuni aspetti. Dobbiamo fare risultato, tutto il resto sono chiacchiere. Se continuiamo così faremo risultati. La situazione è questa e tutti insieme dobbiamo essere forti e giocare bene. Oggi abbiamo fatto una bella prestazione, era da tempo che non si vedeva una Roma così contro l'Inter".