C'è amarezza in casa Roma dopo il ko subito oggi contro l'Inter. Il tecnico giallorosso Daniele De Rossi analizza così ai canali ufficiali del club il match perso oggi per 4-2 all'Olimpico: "C'è rammarico. Guardando i dati la gara poteva finire tranquillamente in pareggio. Bisogna analizzare quello che non ha funzionato e fare gli applausi ai ragazzi per quello che ha funzionato che è parecchio. Dobbiamo migliorare su quei cali che abbiamo, contro l'Inter possono essere anche fisiologici ma dobbiamo sapere che se non facciamo 90' di alto livello contro queste squadre possiamo anche perderla".

E ancora: "Sono orgoglioso per atteggiamento e per il coraggio. Gli episodi fanno parte della partita, se avessimo fatto bene quei 15 minuti gli episodi probabilmente ci avrebbero sorriso. La base di partenza è positiva, anche se non si può essere contenti quando si perde".