Di Francesco resta in attesa di risposte sulla condizione di Oristanio. Come scrive il Corriere dello Sport, la presenza dell'attaccante contro la sua ex Inter resta in dubbio dopo i problemi al polpaccio accusati contro l’Empoli.

Il tecnico dei lagunari, peraltro, è alle prese con qualche valutazione a sinistra dove potrebbe essere arretrato Ellertsson. Secondo il quotidiano romano, questa non sarebbe una soluzione nuova, con Carboni in panchina dopo la maglia da titolare con Empoli e Napoli. Per il resto, a centrocampo il Venezia rischia di trovarsi con gli uomini contati vista la tripla assenza di Doumbia, Crnigoj e Duncan. Le voci di mercato, infine, potrebbe relegare fuori dall'undici titolare anche Candela e Bjarkason.