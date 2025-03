Anche l'Udinese deve fare i conti con nazionali ancora via e qualche acciaccato. Come informa la Gazzetta dello Sport, entro domani il tecnico Runjaic ritroverà Karlstrom, Zemura e Kamara, gli ultimi a rientrare per gli impegni delle proprie rappresentative.

Soprattutto, a San Siro non ci sarà il grande ex Alexis Sanchez, fermato da un infortunio: domani rientrerà dal Cile dove ha dovuto saltare le due sfide di qualificazione ai Mondiali. I friulani sperano nel recupero di Thauvin, afflitto da tre settimane a dolori alla pianta del piede destro che gli hanno già fatto saltare il Verona prima della sosta.