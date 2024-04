L'Udinese comincia a prepararsi per la sfida del Bluenergy Stadium di lunedì prossimo contro l'Inter. Non ci sarà lo squalificato Lorenzo Lucca, come riporta oggi Tuttosport. Così il protagonista in attacco dovrà essere ancora di più Thauvin, che sembra aver ritrovato smalto di recente con tre gol e due assist da gennaio in poi.

Al suo fianco il favorito per prendere il posto di Lucca è Success, nel frattempo lo staff medico lavora per riportare tra i disponibili Brenner e Davis.