Assenze pesanti in casa Udinese in vista del match di domani contro l'Inter. Lucca è squalificato, Davis, Ebosse e Deulofeu sono infortunati. E c'è da risolvere il rebus legato a Brenner, volato in Brasile per problemi familiari.

Ad ogni modo, Cioffi non intende rinunciare al 3-5-1-1, ma bisogna capire chi agirà da prima punta: Success o Thauvin con Pereyra alle sue spalle?

PROBABILE UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ferreira, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Thauvin.