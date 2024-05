Non poteva che essere il gol scudetto segnato da Marcus Thuram al Milan nel derby di Milano quello più votato dai tifosi nerazzurri nel mese di aprile. La stoccata dal limite dell'area del francese ha battuto il colpo di testa vincente di Francesco Acerbi, sempre contro i rossoneri, la rete di Federico Dimarco contro l'Empoli e quella last minute di Davide Frattesi che ha regalato la vittoria ai nerazzurri a Udine. In lizza c'erano anche le segnature di Riccardo Miconi e Haley Bugeja, segnate rispettivamente nelle sfide della Primavera e della prima squadra femminile.

Un gol che vale la matematica vittoria dello Scudetto

