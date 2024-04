La Fiorentina ha accentuato ulteriormente la crisi del Sassuolo: i neroverdi sono usciti dal Franchi con un pesantissimo 5-1 che riduce sempre di più le speranze di salvezza degli emiliani, attesi sabato sera dall'improbo duello con l'Inter al Mapei Stadium. Ai microfoni di DAZN, il tecnico Davide Ballardini spiega cosa vuole dai suoi uomini per questo complicatissimo rush finale: "Ora dobbiamo preparare la partita contro l'Inter, le ultime due gare le abbiamo totalmente sbagliate. Se, da squadra, ritroveremo ordine e aggressività possiamo toglierci soddisfazioni. Le prime cinque gare della mia gestione erano state soddisfacenti, per far gara contro i campioni d'Italia occorre ritrovare l'atteggiamento di qualche settimana fa. Non voglio un Sassuolo passivo, altrimenti vuol dire che né io né i miei giocatori abbiamo capito nulla".