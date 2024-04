Arriva nella sala conferenze di San Siro il tecnico del Torino Ivan Juric per commentare coi cronisti quanto accaduto quest'oggi nel match contro l'Inter. Queste le sue parole:

Diciassette partite senza prendere gol ma quindici senza segnarne. Rodriguez più avanti può essere la soluzione?

"Abbiamo provato diverse cose, anche oggi abbiamo giocato a quattro. La squadra è sempre stata seria, l'apporto generale dei centrocampisti e degli esterni come gol è stato molto basso".

FcIN - L'espulsione è stata la chiave di volta del match?

"Assolutamente, la squadra era messa bene in campo e ha fatto molto bene nel primo tempo. Dopo l'espulsione è diventato tutto più difficile".

Cosa si porta di positivo dalla partita e quali sono gli obiettivi per la fine della stagione?

"Il primo tempo è stato ottimo, nel secondo tempo abbiamo lottato anche con l'uomo in meno. In queste ultime partite vogliamo dare il massimo. In generale a Torino ci si aspetta di più ma la parte sinistra della classifica non è da buttare. Di questa squadra rimane un ottimo inizio poi alcuni mesi dove non ci siamo espressi bene, ma la sensazione resta positiva perché abbiamo fatto crescere molti giovani creando una base per i prossimi anni con vari giocatori che rappresentano un grande futuro per il Torino".