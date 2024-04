Archiviata la débacle di Firenze, il Sassuolo è tornato quest'oggi ad allenarsi per iniziare la preparazione in vista della gara di sabato sera contro l'Inter, che rappresenta l'ultimo appello salvezza per la squadra di Davide Ballardini. Soltanto lavoro defaticante per chi è sceso in campo ieri sera contro la Fiorentina, per gli altri riscaldamento, esercitazioni tecniche, partitelle a tema a campo ridotto e lavoro metabolico a secco.

La settimana proseguirà con una seduta d’allenamento in programma martedì pomeriggio presso il centro sportivo neroverde.