Ultime partite e ultimi punti in palio per il Frosinone, a caccia di una permanenza in Serie A che vorrebbe dire aver centrato l'obiettivo stagionale della salvezza. Domani i ciociari se la vedranno con l'Empoli, mentre venerdì prossimo allo Stirpe arriverà l'Inter campione d'Italia: "È verissimo che dallo sguardo dei calciatori si può captare il loro stato ma a livello di approccio - sottolinea Eusebio Di Francesco in conferenza stampa -. Ora sono tutte finali, specie questa, partita particolare e molto difficile. Sono pericolosissimi in ripartenza, con Nicola subiscono poco in fase difensiva. Ho visto un grande desiderio nei ragazzi di raggiungere l'obiettivo e questa gara è fondamentale per arrivare alla salvezza".