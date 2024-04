"Abbiamo fatto un primo tempo serio, concedendo poco e creando due occasioni da gol". Lo dice Ivan Juric, raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio di Inter-Torino: "Potevamo fare meglio, ma la squadra ha fatto bene, poi dopo l'espulsione diventa tutto più difficile. Il Frosinone è stata l'unica partuta sbagliata, manca un pezzo per essere più competitivi".

Avete giocato a quattro a centrocampo con Ricci su Calhanoglu. Come ha provato a fermare l'Inter?

"Abbiamo fatto un 4-2-3-1 e un buon primo tempo a livello tattico. Avevamo tante soluzioni, sono soddisfatto anche se cerre cose sono da perfezionare, ma sono soddisfatto".

Che prospettive vede in Ricci? Ouò arrivare in Nazionale?

"Sono convinto che arriverà, sta facendo ottime partite. Peccato che siamo rimasti in 10 perché poteva fare meglio, ma prima o poi arriverà in Nazionale".

Cosa chiede al Torino per il finale di stagione?

"Chiedo l'atteggiamento del primo tempo, voglio essere sulla parte sinistra della classifica per il terzo anno di fila. Dispiace per l'espulsione perché ho visto una squadra molto giusta".