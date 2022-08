Dopo la vittoria contro l'Empoli e la giornata di riposo concessa dal tecnico Luca Gotti, lo Spezia ha ripreso gli allenamenti nella mattinata di oggi in vista della sfida di sabato sera contro l'Inter.

Sul terreno del 'Comunale' di Follo i bianconeri hanno aperto la seduta con un riscaldamento tecnico seguito da esercitazioni atletiche e partitelle tema. A chiudere, partita finale a campo ridotto. Regolarmente in gruppo Sher e Nguiamba, mentre Kovalenko, Amian, Antiste e Ferrer hanno svolto lavoro personalizzato. Per domani è in programma un'altra seduta mattutina.