Lars Friis, allenatore dello Sparta Praga, ha ritrovato una squadra quasi al completo per l'allenamento di martedì mattina in vista della gara di Champions League contro l'Inter. In campo sono apparsi anche i supporti offensivi Lukáš Haraslín, Veljko Birmančevič e Albion Rrahmani; non erano invece presente Indrit Tuci e Markus Solbakken, quest'ultimo destinato a volare in Italia per aggregarsi al Pisa di Filippo Inzaghi.

Hanno partecipato all'allenamento avvenuto presso il centro sportivo di Strahov anche i rinforzi invernali Emmanuel Uchenna, Magnus Kofod Andersen, Patrik Vydra e Adam Ševínský, che non potranno giocare perché non in lista Champions. Mancava solo Jan Kuchta, ancora indietro di forma dopo aver iniziato ad allenarsi solo negli ultimi giorni.