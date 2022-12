Seduta di allenamento pomeridiana per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra di Spalletti ha svolto un'esercitazione tecnico tattica, poi provato situazioni di gioco su calci piazzati prima di concludere con una partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo, per Juan Jesus lavoro personalizzato in piscina. Completamente recuperato Kvaratskhelia. Domani mattina la squadra riposerà in attesa di disputare l'amichevole con l'Antalyaspor alle ore 20.45 locali (18.45 in Italia).