In casa Milan novità su una pedina che non sarà disponibile per questa sera nel corso della sfida contro il Napoli. Non ci sarà Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, non sarà a disposizione a causa di un'appendicite acuta accusata nella notte. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione. Difficile, a questo punto, che sarà a disposizione nel corso del derby di mercoledì.