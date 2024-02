Arrivano buone notizie per Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, dall'allenamento odierno andato in scena a quattro giorni dalla gara di campionato contro l'Inter: Lameck Banda, infatti, è tornato a lavorare regolarmente in gruppo nella seduta mattutina all’Acaya Golf Resort & SPA. Federico Brancolini, quindi, resta l'unico assente dei giallorossi che, lo ricordiamo, dovranno però fare a meno degli squalificati Dorgu e Pongračić.