Dopo le varie prove di formazione dei giorni scorsi, a qualche ora dal fischio d'inizio tra Lazio e Inter la redazione di Sky Sport abbozza quello che potrebbe essere l'undici iniziale di Maurizio Sarri da schierare contro i nerazzurri. Ancora in dubbio il possibile impiego di Lazzari dopo la febbre alta delle scorse ore. L'ex Spal è stato convocato ma il suo impiego sarà deciso poco prima dell'arrivo allo stadio in relazione alle sue condizioni, fa sapere l'emittente televisiva. Al suo posto dovrebbe partire Hysaj, eventuale unica variazione rispetto alla linea difensiva vista nelle due partite precedenti. Nessun dubbio sul portiere: sarà Provedel a difendere i pali biancocelesti. Insindacabile la titolarità del sergente Milinkovic-Savic, affiancato da Cataldi, vittorioso del ballottaggio con Marcos Antonio. Stessa sorte per Matias Vecino, grande ex del match, e vincente del testa a testa con Basic. Tridente offensivo affidato a Pedro, Immobile e Zaccagni, con l'ex Barça, Chelsea e Roma che lascia in panchina Felipe Anderson.