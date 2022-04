Tanti sorrisi per Allegri in vista dell'Inter. Cuadrado, ammonito e squalificato con la Colombia, è tornato prima del previsto in Italia. E il tecnico bianconero conta di recuperare presto anche Vlahovic, Zakaria e Alex Sandro, alle prese con i rispettivi acciacchi. "Dusan non preoccupa: il problema all’inguine, che gli ha fatto saltare le amichevoli della Serbia, è praticamente superato e quindi tutto appare sotto controllo - assicura il Corriere dello Sport -. DV7 è atteso in gruppo ad inizio settimana così come Zakaria, reduce da un mese di stop per un problema muscolare. Anche Alex Sandro, vittima di due infortuni ravvicinati, migliora e ha messo nel mirino la sfida con i nerazzurri".