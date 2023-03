Arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dall'allenamento andato in scena oggi al 'centro sportivo Davide Astori': Aleksa Terzic ha iniziato a lavorare con il pallone, e, gradualmente, tornerà in gruppo per provare mettersi a disposizione in tempo per la gara con l'Inter del 1° aprile. A proposito di sosta, lo staff viola sta lavorando per mettere in condizione giocatori come Brekalo, Sottil e Castrovilli in vista della ripresa del campionato.