Dubbi sul modulo e sulla seconda punta in casa Fiorentina. Secondo la Gazzetta dello Sport, considerando i giocatori contati, Palladino potrebbe riparare su un abbottonato 4-4-2, schierando di fatto quattro terzini sulle corsie laterali. Oggi, dopo la rifinitura, se ne saprà di più.

Ballottaggio apertissimo per l’uomo vicino a Kean tra Gudmundsson e Beltran. Adli andrà direttamente in tribuna perché non sta bene. Assieme a lui anche tutti i nuovi che non potranno giocare stasera (Folorunsho, Zaniolo, Fagioli, Ndour e Pablo Marí).

PROBABILE FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pograncic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Gudmundsson, Kean.