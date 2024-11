La Fiorentina affronterà domani il Pafos in Conference League alle 21, ma oltre alla formazione da schierare in Coppa, Palladino sta pensando anche a quella per domenica contro l'Inter.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in vista del big match del Franchi contro i nerazzurri potrebbe tornare Albert Gudmundsson, forse per qualche minuto, ma la prova verità sarà il 4 dicembre contro l'Empoli. Per il resto la squadra è collaudata: De Gea in porta, Dodoò e Gosens terzini, Comuzzo-Ranieri coppia centrale in difesa. In mezzo Cataldi e Adli, con Colpani, Beltran e Bove alle spalle di Kean.