Prosegue la preparazione della Cremonese in vista della gara di sabato sera contro l'Inter. I grigiorossi si sono prima ritrovati questa mattina al Centro Sportivo 'Giovanni Arvedi' iniziando la seduta nella sala conferenze per l’analisi video; successivamente si sono sono concentrati sull’attività con il risveglio muscolare e gli esercizi di prevenzione agli infortuni in palestra. Infine il lavoro sul campo numero 5: rapidità, partitelle a tema e partita finale. Non hanno partecipato all'allenamento con il gruppo ma si sono allenati a parte Luka Lochoshvili e Giacomo Quagliata.