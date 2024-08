Come si sta preparando il tridente offensivo del Chelsea al debutto stagionale in casa contro l'Inter? Raheem Sterling, Christopher Nkunku e Mykhailo Mudryk parlano ai canali ufficiali del club raccontando il loro avvicinamento alla sfida di domani. Primo a esprimersi è l'attaccante inglese: "È importante costruire un rapporto positivo tra la squadra e i tifosi che giocano in casa. Sta a noi giocatori trascinarli. La partita con l'Inter è davvero un buon test per provare a fare una buona prestazione e preparare i tifosi per la stagione".

Si accoda il francese Nkunku: "È bello giocare una partita prima dell'inizio della stagione nel nostro stadio. L'anno scorso non l'abbiamo fatto, visto che eravamo negli Stati Uniti. È importante sentire l'entusiasmo dei tifosi, essere pronti per la settimana successiva alla partita contro il City e condividere momenti con i nostri tifosi". Il giocatore ex Shakhtar Donetsk ricorda invece l'incrocio proprio con l'Inter nella Champions League 2021-2022: "Ho giocato contro di loro ed erano una squadra davvero forte. Sanno sempre cosa vogliono e sono molto bravi. È sempre emozionante giocare di fronte ai nostri fan. Mi piace molto questo livello di supporto e sarà fantastico giocare di nuovo di fronte a loro".