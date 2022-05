Il Cagliari potrebbe dover fare a meno di Nahitan Nandez nella sfida di domenica 15 maggio contro l'Inter, valida per la penultima giornata di campionato. Come riferito dal club sardo in una nota ufficiale, infatti, l'uruguaiano ha lavorato a parte nell'ultimo allenamento per un fastidio al quadricipite della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.