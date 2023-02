Seconda seduta d'allenamento settimanale quest'oggi a Casteldebole per il Bologna, in campo per preparare la gara con l'Inter che andrà in scena domenica all'ora di pranzo. Il gruppo rossoblu ha svolto lavoro atletico e una partitella a metà campo agli ordini di Thiago Motta, mentre Adama Soumaoro, Kevin Bonifazi, Joshua Zirkzee e Nicola Sansone hanno lavorato a parte. Solo terapie per Marko Arnautovic.