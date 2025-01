Il Corriere dello Sport prevede diversi cambi in casa Bologna nell'undici di partenza. Italiano sta valutando un turnover massiccio considerando l'impegno infrasettimanale e un calendario fitto.

Certamente out lo squalificato Lucumi e i lungodegenti El Azzouzi, Cambiaghi e Aebischer. In difesa uno tra Erlic e Casale (il favorito), mentre a sinistra si scalda Lykogiannis. Holm potrebbe rifiatare per lasciare spazio a uno tra Posch e De Silvestri. In mezzo tutto sembra poi pronto per il ritorno di Pobega dopo la squalifica a fianco di Freuler. Infine, in attacco, sarà rivoluzione rispetto alla Roma: Castro e Orsolini dal 1' con Fabbian sulla trequarti. A sinistra ballottaggio Ndoye-Dominguez.