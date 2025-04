Italiano recupera quasi totalmente Castro e Odgaard, come conferma oggi la Gazzetta dello Sport. Il tecnico rossoblu, però, ancora non ha deciso se impiegarli dall'inizio, far partire titolare solo uno di loro oppure cominciare con entrambi in panchina come accaduto nelle ultime uscite.

Secondo la rosea, la sensazione è che tanto l'argentino quanto il danese possano essere in campo dal 1' per poi magari lasciare il posto a Dallinga e Fabbian. L'altro dubbio riguarda la mediana: Pobega o Aebischer per affiancare Freuler. E in porta ancora Ravaglia, visto che Skorupski resta ai box al pari di Ferguson, Calabria e Casale.