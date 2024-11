E' arrivato in mattinata il comunicato del Lipsia sulle condizioni di Assan Ouedraogo, uscito per infortunio durante la gara contro l'Inter in Champions League. La diagnosi è infortunio muscolare al tendine della coscia sinistra: resterà fuori per diversi mesi.

A parlare è Marcel Schäfer, direttore sportivo del club tedesco: “Questo ovviamente è un duro colpo per il ragazzo e anche per noi. Assan era appena riuscito a rientrare nella squadra e stava mostrando buoni segnali in tal senso. In questa situazione riceve tutto il supporto da parte nostra e dell’intero team. Gli auguriamo una pronta e, soprattutto, buona guarigione!”