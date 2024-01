A margine del successo liberatorio conquistato all'ultimo respiro contro la Salernitana, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, non ha nascosto che l'obiettivo della squadra è provare a mettere in bacheca la Supercoppa italiana dopo lo scudetto: "Sarebbe bello, siamo lì e ce la giochiamo, in una competizione come questa si azzerano tutti i valori - il suo pensiero a DAZN -. Cercheremo di battere la Fiorentina per conquistare la finale e regalare un altro trofeo al Napoli".