Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a Sky: "Inconsciamente qualcuno può dare meno del solito, ma al gruppo non si può dire nulla per l'atteggiamento. Dispiace perché trovarsi sotto contro queste grandi squadre poi diventa dura recuperare le partite. Bisogna essere bravi a restare in partita fino alla fine, il terzo gol ci ha tagliato le gambe e la gestione della gara è diventata difficile. Siamo tornati a giocare un bel calcio. Scudetto? Distanza ampia, pensiamo partita dopo partita. Ora avremo un altro scontro diretto con la Juve.

Passo dopo passo e vediamo dove arriveremo. Inter? Penso a noi, non ho il tempo per guardare le altre. E' una grandissima squadra con grandi campioni, sta facendo grandi risultati. Ma preferisco guardare a noi. Tante volte ti ritrovi sotto pur avendo fatto bene. In casa non riusciamo a fare risultato e questo dispiace per noi e per i tifosi".